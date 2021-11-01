群聯(8299)董事長潘建成多年前爆發財報事件，被指控於2009~2014年指示部屬安排虛假交易(即作假帳)，經台灣新竹地方法院審理終結宣判，其中有關使公務員登載不實的部分，應執行有期徒刑1年10月，得易科罰金；另有關違反證券交易法第171條第1項第1款的部分，處有期徒刑2年。群聯回應，潘健成本人對該判決結果遺憾，將會提起上訴，另外，該事件對公司營運不造成影響。

群聯表示，董事長潘健成尚未收到判決書，尚無法得知被判決有期徒刑及易科罰金之理由。但潘健成董事長表示其對於判決結果感到遺憾，將於收到判決書後，與律師研議後續處理方向與相關事宜，並提起上訴二審法院。

群聯強調，公司目前營運及財務一切正常，不受該項判決影響。

群聯也進一步補充說明表示，關於公司所發生的財報事件，本案自發生以來，潘健成董事長即主動到案說明亦積極配合調查，並如實告知整個始末，是為了因應險惡的商場競爭，以及厚植本公司的長遠發展，而作出權宜商業規劃，既未侵害群聯電子利益亦沒有欺騙投資人的念頭，且並未對於公司造成任何損害。