資深演員龍劭華縱橫演藝圈40餘年，不少人更是從小看著他主演的連續劇長大，卻在今天(14日)晚間驟逝，享壽68歲，消息震撼全台。而說起龍劭華花邊，最廣為人知的就屬與親生母親是在綜藝節目《超級星期天》上相認的。

龍劭華出生時就遭母親拋棄，被領養後卻也沒享受到親情，三不五時就受到養父殘酷對待，只要犯錯就是把他轟出家門，甚至關在雞籠，學狗趴著吃飯，也讓他極度渴望能與親生父母重逢。

2002年，當年50歲的龍劭華上了《超級星期天》，委託「超級任務」尋找生母，在卜學亮的努力下，終於成功找到人，DNA鑑定後也確認為母子，在節目上上演了感人的重逢，落淚相擁，但畢竟半世紀沒見面，下了節目，兩人互動都相當尷尬陌生。

重逢10多年來，龍劭華與母親聯絡次數連一隻手都數得出來，更遑論碰面，據悉，龍劭華生母為顧及現有生活，極少與龍劭華聯絡，甚至在2016年更換手機門號，再度人間蒸發，如今卻天人永隔，讓人唏噓不已。