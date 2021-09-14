本名陳坤倉的龍劭華，從影42年，26歲進演藝圈，2019年以大愛《菜頭梗的滋味》獲得金鐘獎戲劇節目類男主角；他一出生即被棄養，從小給人送養，養父母又離婚，後來跟著生意失敗的養父跑路，生活窮苦以外還受盡虐待；他曾說《菜頭梗的滋味》就跟自己當年人生境遇是一樣的。

他的演藝之路也並非一路平順，跌宕多年，直到1994年在《牽手出頭天》客串陳美鳳老公，才有了翻身機會，之後靠著《台灣水滸傳》首度踏進金鐘殿堂，也曾以《天馬茶房》入圍金馬獎最佳男配角。

曾經跑路負債的他，後來靠著勤奮拍戲慢慢把數百萬債務還清，也因此造就他後來總是未雨綢繆。他過去受訪時曾說自己長年難入睡，自嘲有些微神經質、敏感，沒拍戲時反而容易胡思亂想，只要休息太久就憂鬱跟躁鬱，常常打給經紀人說「跟我聊一下天，我好像那個又來了，心情不好」，不然就是開始喬家具位置，「看我在搬家具就知道我在憂鬱。」就連當年拿下金鐘獎男主角時，他也半開玩笑說：「如果沒有戲演，我很早走！」對演戲的熱情可見一斑。

外型清瘦的龍劭華，12年前檢查檢出糖尿病，他曾透露是因以往拍戲不忌口，長年疏忽飲食，某天突然發現自己常常飢餓、1天要吃10餐，不過體重卻反常地暴瘦8公斤，就醫確診得到糖尿病，多年來靠藥物控制血糖，保持運動習慣，加上老婆會絞盡腦筋依照均衡飲食原則，烹調健康美味的料理讓他享用。但他也坦言，曾抗拒回診看病，直到因疫情有了空檔，加上家人耳提面命，他才回診就醫，發現指數飆高，空腹血糖高達200多、飯後血糖衝破300，嚇到他積極回診。

他曾自比情場浪子，38歲才結婚，但當時小孩已經3歲，「老婆很艱辛等我這個浪子，還好達到目的等到了」。他去年底為戲宣傳時談起當年跟老婆求婚回憶，那時因為沒錢，只準備了一個白金戒指就套著她，「但有結跟沒結一樣，好像沒感覺，因為我已經是第二次結婚，第一次結婚時一年就離婚。」不過他笑說老婆不在乎有沒有鑽石戒指，「她只在乎我在外面賺的錢，有沒有全部拿回去」，老婆是家裡財務大臣、平常很省錢，但為了他就很捨得花，常幫愛美的他買昂貴衣服，他花多少錢她都無所謂，不會有二話，因此他也曾公開對媒體放閃喊：「我愛老婆！」

龍劭華近年以金鐘視帝之姿參演了許多叫好叫座的影視作品，票房電影《紅衣小女孩2》、《刻在你心底的名字》、《孤味》以及《角頭－浪流連》等都有他的身影，在《愛。回來》、《含笑食堂》、《花甲男孩轉大人》、《雙城故事》、《若是一個人》、《老姑婆的古董老菜單》等優質電視劇也都有極重戲份展現精湛演技；他已經完畢的《媽，別鬧了》、《神將少女八家將》、《嘉慶君遊臺灣》尚未播出，最後遺作是正在高雄拍攝的台視八點檔《美麗人生》。