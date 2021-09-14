兩性專家欣西亞在節目上透露，她因身兼性諮詢治療師，因此有些奇特的詢問或尋求合作的案例，其中，有專為女性私密處按摩的業者找她代言宣傳，服務內容是幫女性按摩會陰處，讓欣西亞驚呆，也懷疑是變相買春，因此拒絕，而律師劉韋廷也說，經手過的案子中，有夫妻檔「玩很大」，證實真的有這種情色按摩存在。

欣西亞在《新聞挖挖哇》節目中分享，因為風格走向跟工作性質關係，有時候會有奇怪的邀約找上門，就曾有色情按摩業者找她代言，她一看就拒絕了，覺得可能會有民眾覺得私密處按摩可回春，透露這類業者都會寫得很專業，「可這裡面的門道，大家真的要看清楚」，業者會說出很專業的理由，收費又高昂，還分男女，男性服務一小時2500，女性服務則1小時要5、6千，欣西亞直覺不合法，因此不願意接，也擔心有人會上當。

律師劉韋廷聽了後表示，前陣子有接到一名丈夫的委託，要告老婆劈腿，但強調自己沒有外遇，表示跟另一半之間閨房之樂維持得很好，所以沒這種問題，其中一項，就是老公會幫老婆找私密處按摩，特地找小鮮肉按摩師來處理，「老公就在旁邊看」。

劉韋廷律師透露，這類型的按摩分兩種，一種是單純按摩，另一種是像小鮮肉按摩師與女客戶這種，會發生性關係的，開始之前會要求客戶的老公簽同意書，之後老公以欣賞娛樂的態度在旁邊觀賞，律師直言有些夫妻閨房之樂是玩很大的，特殊嗜好千奇百怪，「在台灣是確實存在的，只是外界沒有很關注」，就端看用什麼角度來看待，是在解決個人需求？還是一種色情行業？主持人鄭弘儀聽了也驚呆，直呼現在心臟沒很強，還真有點承受不住這種話題。