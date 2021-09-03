張姓女子在社群網站發文控訴「婆婆殺了我」後，於去年8月9日在住家輕生。張父提告指控，鄭姓先生與林姓婆婆2人涉犯不作為過失致死、幫助自殺、不作為殺人等罪。士林地檢署1日偵結，兩人都予以不起訴。對於這個事件，律師呂秋遠在臉書洋洋灑灑寫下10點提醒，更感嘆，女人婚後若住進夫家，那等於是「二次投胎」。

針對「婆婆殺了我」一案，呂秋遠在臉書發文表示，法律攻防他無法評論，只能說要讓罪名成立，本來就困難。但是有些話還是得要提醒，包括：

1.結婚後，「盡量」不要與公婆住在一起。就是窮盡蠻荒之力的盡量、就是沒錢就不要結婚的盡量。對男生而言，結婚後繼續住在家裡，是一種福利，但是對女生而言，是第二次投胎。

2.結婚後，如果真的得要跟公婆住在一起，那麼男生要對於婆媳之間的關係，擔負起百分之百的責任。對，就是百分之百，發生問題，就不是誰對誰錯，而都是男生的錯。

3.「嫁」出去的女兒不是潑出去的水，現在是結婚，不是嫁娶「進門」。娘家不要勸合不勸離，覺得離婚很丟臉。

4.受不了婆家的虐待，不論是精神暴力、冷言冷語、冷暴力，都可以錄音存證，不要忍耐。一旦進家門就把錄音筆打開，可以聲請保護令，也可以聲請離婚，監護權不用擔心，有家暴紀錄的人，會被法院推定不適任親權人。

5.受不了，就蒐證以後逃離，沒什麼了不起的。

6.受不了，千萬不要選擇死亡。因為一旦夫妻有孩子，沒離婚，繼承權就在另一半跟孩子身上；就算離婚，繼承權也是孩子獨有。然而如果孩子未成年，監護權就是那個逼你去死的人擁有，到後來，你的所有一切，都會在那個爛人身上。

7.各位男生，請不要因為省錢，所以賴在家裡不走。

8.各位男生，請不要老是想著爸媽的財產，所以才捨不得離開。如果為了錢而聽爸媽的話，你適合永遠單身。

9.沒錢在外面租房子，甚至收入不夠維持家庭，那麼根本不該結婚，談談戀愛就好，至少不會誤人性命。

10.請優先照顧自己的情緒，哪裡有壓迫，哪裡就要反抗。我們生來是來當人，不是來當奴的。老是關心別人好，問問自己，「我好嗎？」。

看完呂秋遠提醒，不少網友深表認同：「對對對對對對對對對，每看完一點就是只有認同說對，真心懷疑呂律師是女的」、「哇賽 我愛死這句 但是對女生而言，是第二次投胎。根本超精闢見解」、「真的說的都太真了，像當過媳婦一樣的真。」、「我有兩個兒子，把文存起來，以後保持距離，相敬如賓，一輩子相安無事。自許能以禮相待，以名字相稱，經濟自主，保持獨立，互相祝福。」。

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