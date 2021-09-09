1名人妻每天給丈夫200元零用錢，為了方便管理並了解丈夫用錢狀況，她想出使用掛在牆上的「分隔置物袋」裝錢，每隔置物袋都寫上日期數字並放入200元，她笑說「紅咚咚（通通）一片滿江紅好療癒」；其他網友則說，「整片藍或紫更好」、「這點子不錯」；也有其他同是人夫的網友說「跟我老婆一樣摳門」、「比我好野」。

該名人妻在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她在家中管理財務支出，丈夫的薪水全由她管理，她因此每個固定給丈夫約6000元零用錢，但她不想一次給對方全部金額，而是「每天給」，於是她想出1個妙招，就是用掛在牆上的小分隔置物袋分別裝上每天的零用錢。

1名人妻每天給丈夫200元零用錢，為了方便管理並了解丈夫用錢狀況，她想出用掛在牆上的分隔置物袋裝錢，每隔置物袋外都寫上日期數字並裝入200元。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該人妻在每一格置物袋中都寫上數字，分別對應著每個月的天數，格子內並均放入200元，這樣就能清楚得知丈夫使用零用錢的情形，她發文說「每天起床看到這袋子就覺得好療癒，紅咚咚（通通）的一片滿江紅」，她並補充說道1天200元是個人零用錢，不含油錢、菸錢、三餐飯菜錢，丈夫身上還有1張破萬的預備金提款卡和信用卡。

其他網友則留言「懂得生活」、「我比較喜歡一系列藍或紫」、「覺得很不錯的想法」、「如果是1天2000會更療癒」、「太慘了，還好我沒這種限制一天200的」；除此之外，也有不少哀怨人夫說「我一天才100... 」、「比我好野」、「跟我老婆一樣摳門」、「我一天150吃二餐，後悔結婚」。