68歲龍劭華昨(14日)突傳在高雄85大樓的民宿房內昏倒過世，曾和他合作《花甲》系列的導演瞿友寧稍早發文，直言：「很痛很痛，不願相信」，他透露龍劭華最喜歡瞿友寧找他拍困難的戲，拍《花甲》時有場戲安排龍劭華看兩個兒子吵架痛哭，當下他哭到不能自己，跟過去給人的男人味形象大不同，卻很動人，瞿友寧說：「我知道您有多愛自己的家人」。

瞿友寧稍早發文說，得知龍劭華離世腦子沉沉的，耳朵轟隆轟隆，回憶兩人第一次見面深聊是在開拍《花甲》電視劇前，當時龍劭華很興奮，知道要和蔡振南、康康、柯叔元、海裕芬組成手足搭檔超開心，開拍後瞿友寧跟龍劭華就變成兄弟，有困難也會相挺，瞿友寧說：「您（龍劭華）說過，演我的戲，知道永遠不好混，很挑戰，但是越難越好玩。」

如今知道龍劭華過世，瞿友寧說疫情爆發前彼此還相約解封後要喝咖啡，沒想到成為遺憾。也因《花甲》曾和龍劭華合作過的劉冠廷回憶有次拍戲收工時，劇組沒車送他回飯店，龍劭華主動邀劉冠廷搭他的車，還順路到便利商店，龍劭華大方說：「想吃什麼自已拿」，但劉冠廷只拿了一瓶飲料，龍劭華則虧：「你只拿這樣喔，要不要多拿一點」。

回憶此事，劉冠廷感慨說：「在拍花甲的時候受到您很多很多的照顧，我永遠不會忘記，謝謝龍哥」，而當時《花甲》劇組為宣傳作品所開的「繁星一姐環遊世界」臉書，今早也用龍劭華劇中劇色「阿煌」感慨說：「你的一生值得了，大家都想念你，你要去的地方，是一個有花有光的地方，你不要掛念，大家會很好很想念你！」讓不少網友都鼻酸回：「繁星一姐的口吻，回憶都上來了」、「金鐘視帝一路好走」、「一路好走~永遠的老帥哥」。