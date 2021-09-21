金鐘視帝龍劭華14日在高雄猝逝，享壽68歲，靈堂設置在臺北第一殯儀館對面的龍巖會館，今（21日）靈堂雖無對外開放，但同門師弟胡宇威仍二度前來致意，他說雖然很榮幸可以認識到這麼好的一個好前輩，自己最大的遺憾就是從來沒有和龍劭華一起拍過戲，並透露最後一次見面是在8月底，本來還很開心聊到終於有機會可以合作，當時他還有跟龍劭華說要注意安全、身體健康，怎料不到1個月就發生憾事。

作為同門師兄弟多年，胡宇威在16日、靈堂開放第1天，一早便赴靈堂哀悼龍劭華，22日告別式的前1天他再度來跟師兄告別，「祝他一路好走，失去你就像是失去1個很厲害的傳奇，在那邊好好照顧自己，一定有很多案子找他（拍戲）」。並提到最捨不得他的笑聲，「每次聊天都會聽到他爽朗的笑聲」，接著表示因為龍劭華生前都是開開心心面對大家，「所以我也不能一直難過下去，要保持樂觀」。

胡宇威也分享龍劭華剛加入公司時，「第1次見面，他就約大家一起吃飯、聊天，一開始就很親切叫我兄弟，雖然我沒那個資格叫他兄弟，但是他能這樣叫我很開心，也讓我很放鬆，也發現我們其實有很多共鳴」，他說自己沒遇過那麼NICE、沒有架子的人，最後也感嘆「我失去這個（合作的）機會，也是個遺憾，但最好的部份，我們的真感情不是在工作上，而是在私底下」。而他明也會出席龍劭華的公祭，好好送他走完最後一程。