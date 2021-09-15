大陸34歲知名女星劉亦菲，以空靈外表、清新氣質而受到海內外粉絲的喜愛，還因此被譽為「神仙姊姊」。近日有網友前往北京某商場逛街時，意外巧遇同樣正在逛街的「野生劉亦菲」，而私下的真實模樣也全被拍下。

大陸一名網友日前在微博上公開多張照片，並在貼文中表示「前往北京某商場時，竟偶遇劉亦菲」。只見照片中，劉亦菲以一頭飄逸長髮，穿著OVERSIZE的卡其色西裝外套，下半身搭配黑色的寬鬆長褲，在精品店內與好友們開心逛街、挑選心儀的物品，而疑似素顏的她還不忘配戴墨鏡增添時髦感，整體造型看起來相當休閒又不失個性；加上白皙的肌膚、出眾的氣質與170公分的高䠷身材，很容易在人群中就被發現，路過的民眾甚至頻頻回頭再次確認。

網友看到照片後也立即引起熱烈討論，紛紛留言「挖賽！仙女即使亂穿還是仙女」、「隨便穿穿就上街也擋不住仙女的氣場」、「仙女怎麼舒服怎麼穿」、「劉亦菲真是穿啥都顯高級，果然不是普通人、「愛慘我老婆的側顏殺」、「我真的覺得她的穿搭沒問題，就跟一般人一樣，只是氣質不一般而已」、「羨慕偶遇的網友」、「根本是LV代言人的巡店日常」、「真的漂亮，身高比例裁成3、7分也美絕了」。

而近幾年將事業重心全在電影製作的劉亦菲，自從演完迪士尼真人版電影《花木蘭》後，便接下古裝電視劇《南煙齋筆錄》的拍攝邀約，這也是劉亦菲繼2005年的《神鵰俠侶》後，睽違12年重返小螢幕的第一部古裝大戲，讓粉絲們相當期待。