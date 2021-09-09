修杰楷今（9日）擔任高爾夫餐酒館品味大使，近來幼兒園爆發群聚染疫事件，女兒們剛開學，他說，「有擔心，會幫她們消毒好，盡量把防護做好，也很少在外用餐，都是我煮或叫外賣。」畢竟放了3個月暑假，女兒開學後，早上賴床的時候會輪流哭，他也有點捨不得，會想女兒，放學後也會主動問她們有沒有吃飽、有沒有跟同學互動。

疫情期間，修杰楷的體重達到人生巔峰78公斤，以前一直在73-74公斤左右，他說，量體重那天他就決定要斷食至少3天，但「我只斷食20小時就耳鳴、心情不好、想罵小孩，我就放棄了，不然會覺得小孩很可憐」，老婆賈靜雯則虧他「其實你也沒有斷食也在罵小孩，根本沒有這方面困擾」。

修杰楷今現場打起高爾夫球。（粘耿豪攝）

他開始每天在頂樓做運動，像是高強度有氧，30分鐘就夠，他也曬太陽讓膚色變黑，現在距離標準只差2-3公斤。他說，其實老婆覺得他身材很OK，是他自己看不下去，所以決定積極運動。

修杰楷對美食很有品味。（粘耿豪攝）

他今在活動上打小白球，他說，去年底大女兒Angel想要學高爾夫球，他陪女兒一起去，找教練上了7、8堂課，就爆發疫情不能去了。他謙稱自己還在學習，10個裡面可以打中3顆，就覺得很有成就感，今在室內打球有冷氣吹又可以吃吃喝喝滿好的。

修杰楷今現場打起高爾夫球。（粘耿豪攝）

日前電視金鐘獎入圍名單揭曉，看到好友上榜，他很為好友高興，「有叫楊銘威請我吃飯」，他覺得《我的婆婆怎麼那麼可愛》家庭喜劇的題材很棒，「最辛苦的是看著楊銘威的臉不笑場」。他也樂見小鬼黃鴻升入圍，「很開心，希望他可以得獎，不管怎樣都是用一種方式永遠記得」。