資深媒體人呂文婉言詞犀利嗆辣，是許多談話性節目爭相邀請的來賓之一，近期國內因疫情延長第三級警戒到7/12，大大改變人民的生活型態，呂文婉在節目《新聞挖挖哇》被問到該事，自爆回到家就會把衣物全脫光，讓現場所有來賓都噗哧一笑。

呂文婉坦言沒想過第三級警戒會延長那麼久，眼看居住的台北市防疫狀況不理想，決定自立自強，一個禮拜只會出去一次，採買民生用品只敢去大賣場，因為有外包裝較不會發生感染，出門的防護配備更是嚴謹，「現在是浴帽加上口罩，還有大家看到我的這個面罩，再來我絕對不會穿這種露肩，我一定會穿長袖的，包得好像肉粽，一點皮膚都不會露出來」。

火速買完東西返家，呂文婉第一件事先拿酒精消毒手及採買袋，接著狂噴後車廂的任何角落，到玄關後，再把全部東西消毒一遍，被女兒虧很像在殺蟑螂，「完了之後我就把自己脫光」主持人鄭弘儀笑噴：「有畫面耶！」呂文婉略帶靦腆的繼續說：「脫光之後，馬上（去浴室）開始全身洗乾淨，在玄關的東西大概擺了至少一兩個鐘頭，我才會開始把它一個一個放水槽，外包再洗過，只要有皮、外包裝全部去掉，再進到櫃子裡。」

鄭弘儀好奇住大樓的呂文婉，要怎麼克服搭共用電梯，她表示這時候包括自己在內，其他住戶也不想碰到任何人，有次和鄰居同時出門，一看到彼此馬上倒退兩步，拱手讓對方先搭電梯、避免共乘。

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