網紅T妹（Tiffany Chen）身材火辣、個性直率敢言，日前透露收到澳洲政府發的簡訊，告知會將她打疫苗的順位提前，因此今（7日）確定飛回當地，T妹感嘆澳洲疫苗十分充足，反觀台灣卻是疫苗荒，狂酸：「難怪執政黨可以輕鬆連任兩次。」

T妹過去在澳洲定居，為了工作獨自飛來台，家人目前都留在當地，5日在社群平台發文透露，收到澳洲政府傳來的簡訊，說她預約的順序較後面，主動告知：「給你第一順位優先排前面哦！」T妹白話文解釋意思即為「我們什麼不多！國際認證BNT疫苗最多，懇求你提早來打！」

T妹說，自己一天不打疫苗，對澳洲政府來說彷彿度日如年，反觀台灣目前的情形，看到有老闆為了求政府給疫苗下跪，她僅回一句「好可憐～給他啦！」就被網友罵並告知「全球都在缺疫苗」，對此T妹火大反擊：「陳阿中讓你認為全球都跟你一樣慘！你們繼續相信全球缺疫苗吧！繼續罵T妹腦妹沒讀書，原來你們讀的書都是從黨那裡來的、新聞媒體、網軍…也難怪執政黨可以輕鬆連任兩次。」

T妹無奈地表示，只知道落後國家沒錢買疫苗所以缺，澳洲政府則是乖乖買已研發好的國際疫苗，再研發可貼片疫苗，證實比打針的有效，不會拿老百姓的生命開玩笑，「你們相信全球缺疫苗，我卻出國打！瞬間好無言，感覺兩個不同平行空間的人。」

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