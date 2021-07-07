疫苗意願登記與預約系統時程。(取自蘇貞昌臉書)

疫苗意願登記與預約步驟。(取自蘇貞昌臉書)

行政院唐鳯政務委員設計開發的「疫苗預約新制」離島試辦上線，開放符合第九、第十類資格者預約施打疫苗，一上線反應熱烈，但很多人後來發現，只是接種意願調查，何時接種還要等候後續疫苗「預約接種」通報時間。國民黨台北市議員王鴻薇昨(6日)在臉書表示，「在疫苗不夠的情形下，對於絕大多數的民眾，預約系統終究也只是安慰劑，大家只能看著完成意願登記的畫面，望梅止渴」。

王鴻薇6日在臉書指出，唐鳳終於出現，公布了「COVID-19 公費疫苗接種意願登記」網站，但這個平台只是意願登記而非接種預約，大家可以成語造句，「這是望梅止渴，有夢最美...」。她說，一早就有民眾開心的跟她分享，自己已經完成了預約，但其實「完成意願登記」，並不等於已經成功預約到疫苗，還是要看疫苗的到貨狀況安排。

正因如此，王鴻薇說，在疫苗不夠的情形下，對於絕大多數的民眾，預約系統終究也只是安慰劑，大家只能看著完成意願登記的畫面，望梅止渴，至於什麼時候能打到？沒有人知道。對此有網友留言表示，「我剛打了安慰劑，心情好多了」、「沒有足夠的疫苗，但找一堆事讓全國民眾像無頭蒼蠅，好像都很急很忙，但還是打不到疫苗」、「我也以為可以預約了!沒想到是意願登記」。

依指揮中心說明，「疫苗施打意願登記與預約系統」的登記與預約四步驟為，第一，意願登記、第二，1922以簡訊通知符合資格民眾、第三，預約接種、第四，接種疫苗，並於6日上午10點至7日下午5點開放登記，8日上午10點至9日下午5點開放預約，於金門、馬祖、澎湖進行試辦，後續視試辦2週的成效後，再推動至全國。