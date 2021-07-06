台灣新冠疫苗將進入大規模接種階段，為了加快速度，行政院政務委員唐鳳設計「疫苗預約系統」今(6日)上路。不過，東華大學教授施正鋒認為，唐鳳身為政委，有很大權力卻把自己的格局做小，像個電動小精靈一樣，並指以前也有過針對類似測試的討論，同時他也批評民進黨，可能讀了太多馬基維利《君王論》。

施正鋒6日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他是覺得，馬基維利的《君王論》民進黨讀太多了，《君王論》說，「你不要給老百姓太多，他們要來跟你拜託」，他也對民進黨支持者喊話，「現在拜託的要死，之後會被人家糟蹋，我沒騙你，選舉的時候都會表現出來」。

對於唐鳳的「疫苗預約系統將上路」，施正鋒直言，「我覺得就太好笑了，又不是已經有了，大家要來登記，你現在登記那些是要幹嘛？」他認為，這位IT大臣有點搞不清楚狀況，把自己做小，她是政務委員，政務委員很大，是在跨部會整合的，「她怎麼好像把自己變成電動小精靈，很會打電動一樣？」

施正鋒坦言，真正有能力的人，是底下一有堆博士和能人替你做，然後自己出來喬，有一個大方向就好。施正鋒指出，類似這樣的測試辦法，以前內政部討論不在籍投票和通訊投票時，也有提議要不要先在離島試行，「所以我說，怎麼還在那邊奇技淫巧之末」。