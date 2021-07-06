張琪今赴榮總施打莫德納疫苗。（張琪提供）

張琪今（6日）上午赴榮總施打莫德納疫苗，75歲的她，有高血壓，之前看到打AZ疫苗後高死亡率的新聞，一度懷疑要不要打，她詢問過醫生後決定施打，打完後稱讚醫護人員經驗老道，一點也不痛，「打完了我都不知道」。她也相當有心，事前準備了120份銀耳紅棗枸杞湯，帶去榮總分送給第一線醫護人員。

張琪長年在榮總擔任志工，自掏腰包8000元買了銀耳紅棗枸杞請朋友熬煮，她親自分裝，送到現場慰勞醫護人員，她謙虛說，「錢不多，是有用心了」。她從75年開始在陽明醫院當義工，在緩和醫療病房唱歌給長輩廳，後來又到台大、榮總當志工。她笑稱最擅長在服務台擔任「滅火」工作，有一次遇到等太久拍桌子的老伯伯，她馬上安撫，對方認出她是張琪，跟她話家常，「我二三下就把他哄好了」，也有老人家看不懂怎麼吃藥，「我就畫星星月亮給他看，告訴他怎麼吃藥」。

此外，她也是藍迪兒童之家終身志工，她說，第一次去藍迪是在墳場旁邊搭建的鐵皮屋，連床也不穩，她幫忙綁鐵絲，她擔任助養發起人，投身公益15年來，藍迪已擴建的很有規模，還有農場，今年培育出4位咖啡烘焙師。張琪和女兒、孫女們，全家人一共認養了12個孩子，她說，孩子不是天生懂得幫助別人，她教育孫女要像自己一樣古道熱腸。

張琪出生後就被父母送人當養女，但養父另娶二房並生下弟妹後，她便被父親疏遠，甚至遭受家暴，她害怕爸爸賭輸回家會揍她，經常睡在北投車站，等媽媽下班在接她的路上把自己的便當給她吃。她說：「我7歲就許願長大要蓋一個孤兒院，讓孩子一周吃兩次糖。」如今她不僅是醫院志工，也是許多受虐兒口中最溫暖的「張琪媽媽」。