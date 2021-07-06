蔡英文總統今（6）日下午在總統府針對防疫工作與疫苗進度發表談話，她表示，政府正和主要的疫苗廠商，進行新一年度及未來的疫苗洽購協商，並盡力促成民間團體購買疫苗，希望七月底前，讓國人的接種率，從現在的10％，增加到20％到25％之間。不過，蔡英文的談話讓許多網友十分傻眼，並引來一片噓聲和質疑。

蔡英文總統指出，在疫苗供應方面，台灣取得的疫苗，即將累計超過七百萬劑。感謝日本及美國在台灣防疫最關鍵的時刻伸出援手，政府也會緊盯進度，讓已訂購但延遲到貨的疫苗，能追上進度，陸續送達。而唐鳳政委所主導規劃的「疫苗意願登記與預約接種系統」已經宣布，盼透過大家最熟悉、也最便利的系統及管道，讓施打疫苗更有序、更順利；她再次呼籲大家「有注射有保護，每一款都可以」，施打疫苗的人數越多，台灣離群體免疫的目標越近，才能回到正常生活。

蔡英文的這段談話也在PTT上引起網友熱議，許多網友紛紛針對施打疫苗的問題開砲，「我台南長輩預約不到啊，平行時空喔」、「其實蠻無言的，她是在跟誰說話啊？」、「是有疫苗給我們年輕人喔」、「我也想打，是有給我打的份嗎？」、「究竟天天群聚的社畜何時才能打到呢？」、「我想打，疫苗呢」、「叫大家出來打疫苗 然後20歲能打嗎？？」

針對蔡英文說，「在疫苗供給逐漸穩定後，我們已開始擴大施打的作業，拜託國人踴躍接種。畢竟裝在瓶子裡的疫苗，不會產生抗體，打進身體裡的疫苗，才能夠保護你和你的家人」。有些網友則表示，「高端做完三期自然不用裝在瓶子裡」、「說的真好，現在連瓶子都沒有」、「那裝在瓶子裡的疫苗你買來了嗎？」、「請問疫苗足夠嗎，連瓶子都看不到」、「所以瓶子是進來了多少，只會臉書治國？」