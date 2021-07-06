台北市長柯文哲宣布，疫苗預約系統將新增取消功能，若市民臨時反悔可線上取消，但北市議員戴錫欽發現，線上系統根本無取消功能，必須打電話取消，而電話又因忙線打不進，痛批市府急就章改進方案做半套。對此，北市府允諾改善，強調今日已新增取消功能。

戴錫欽協助長者們在第5波新冠疫苗預約時，竟發現「線上預約，竟不是線上取消，還得透過電話取消」的離譜情事外，甚至還發生依預約平台指示，打電話向「預約的特約機構辦理取消」

戴錫欽指出，特約機構竟聲稱他們只是執行接種疫苗，不接受取消，並要民眾打1999取消，但最離譜的是，打電話到1999時，又發生1999電話忙碌，造成根本無法成功取消預約。

民眾抱怨，她因預約錯新冠疫苗的注射時間，想說不妨礙其他人的預約權利，今在8點30分想辦理取消預約「7月9日下午4點北醫辦理的新冠疫苗注射」，但她按預約平台指示的電話，打電話到北醫時，竟換來一句轉1999。

民眾指出，後來打電話到1999時，又因忙線打不進，而無法取消。民眾生氣的說，我現在無法取消，請問又如何預約？若因預約人數額滿，繼而失去施打新冠疫苗的機會，這筆帳算誰的？

戴錫欽認為，究竟新冠疫苗預約後取消的管道為何？市府應說明清楚，而非在預約平台上說一套，實務上又讓民眾傻傻分不清楚，電話轉來轉去，最令人生氣的還有打不通打不進去的。

戴錫欽強調，既然市府已在線上平台建置預約功能，為何不能再建置取消功能？日前民怨無法在預約後取消，但市府急就章的改進方案，今日又造成更多民怨。

對此，副市長蔡炳坤表示，若有長輩想要取消預約，原本需要打到1999辦理，但北市府的疫苗預約取消功能今日會上線，並在直接教長者如何在預約頁面上操作，未來會滾動式修正。