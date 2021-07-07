以色列昨（6）日宣布，已和南韓達成交換疫苗協議，將運送70萬劑快過期的輝瑞／BNT疫苗給南韓，而南韓也將在9、10月提供等量疫苗給以色列。對此，國民黨立委鄭麗文感嘆，「台灣又輸給韓國了」。

綜合外媒報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）宣布，已經在5日晚間和南韓簽署疫苗交換協議，以色列即將運送70萬劑將於7月底到期的BNT疫苗給南韓，換取陸續於9月、10月到貨的70萬劑首爾採購的BNT疫苗。

鄭麗文在臉書表示，看到南韓這個疫苗接種率，在亞洲僅次於新加坡的防疫模範生，即使已經採購了非常足夠的疫苗，甚至也已取得莫德納疫苗的代工，但南韓政府有在家裡翹二郎腿休息嗎？ 有因此懈怠嗎？為的就是要在最短時間內讓全民都能接種疫苗。

以色列和南韓達成交換疫苗協議，鄭麗文感嘆，「台灣又輸給韓國了」。（圖／摘自鄭麗文臉書）

反觀台灣，鄭麗文指出，過去一年蔡政府每天告訴大家會超前部署、「我們又成功取得xx劑疫苗」、「疫苗即將到貨」等，現在看來全部都是大內宣，都在膨風，只有台灣不知道疫苗到底什麼時候到貨，為了活命得去搶著打疫苗殘劑，搶打疫苗還要被送檢調偵辦，台灣難道是在平行時空嗎？

與南韓相比之下，鄭麗文直言，「我們真的已經不知道被甩幾條街去了」，而南韓政府真正的展現了防疫的韌性，她也呼籲蔡政府真的應該向南韓學習。