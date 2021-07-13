知名主持人鄭弘儀主持不少談話性節目，在節目侃侃而談，展現樂觀模樣，不過近日他透露自己其實曾經罹患焦慮症，並難得吐露10年來對抗焦慮的心路歷程，坦言自己很像雙面人。

鄭弘儀近日在《新聞挖挖哇》透露，10年前曾經罹患焦慮症，當時他身為公眾人物，一定會承受不少攻擊，且身上扛了7條官司，加上又有節目收視率的壓力，讓他體力不濟，種種因素累積起來，讓他得了焦慮症。

鄭弘儀透露曾罹患焦慮症。(圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube)

鄭弘儀坦言當時像雙面人。(圖／翻攝自《新聞挖挖哇》YouTube)

他也談到罹病後很痛苦，會出現手抖、全身不舒服症狀，但因為還要錄製節目，他也只好強顏歡笑，在節目上展現專業一面，他坦言「老實講，那真的是所謂的雙面人」，不過每天硬著頭皮上，卻讓病情變得更嚴重，最後是在心理醫生的幫助下，才逐漸好轉。

而他在罹病後也體會到人當活在公眾舞台下的時候，其實就是活在一個玻璃屋裡面，「沒有隱私其實是一個很不好的事情。」其實不少公眾人物雖然外表看起來光鮮亮麗，但私下也隱藏許多不為人知的辛酸。

因為英文教學頻道爆紅的YouTuber阿滴，近日也透露罹患憂鬱症1年，他是在去年5月左右罹患憂鬱症的，並出現睡眠障礙、在意負評、莫名哭泣等症狀，雖然他迫切想好起來，因此看了很多身心門診及嘗試現代科學療法，但依舊度過一段相當灰暗的日子，直呼「光是活著都費盡力氣的感覺」。