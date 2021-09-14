關於另一半的必備條件，一直是兩性議題中很熱門的話題，許多女性甚至表示命不好沒關係，跟不對的人結婚才是大不幸，有網友好奇，對網紅廣告小妹提問：「選老公該選帥的還是有錢的？」她給出解答被大讚中肯，廣告小妹也笑稱本篇論述是「結婚六年的最大心得」。

對於挑老公的提問，廣告小妹認為問題本身就漏掉了重要判斷依據，「帥哥是有多帥？金城武那般帥、值得妳辛苦賺錢給他花的帥、帥到六十歲照樣能賞心悅目的那種」、「有錢是多有錢？讓妳不愁吃穿的有錢、每個月給零用錢比爹爹還大方、還是副卡隨便刷不過問？」

廣告小妹回應被讚中肯。(翻攝自凡槿(廣告小妹)臉書)

但回到實際面，認為細思後會發現，女生們更需要的可能是別的，「因為帥哥可能只是比路人好看一點，所謂有錢也只是個高級打工仔」，倒不如走務實路線，「找個可以和平共處、不會給妳帶來暴風雨、不強迫婆媳同住、自帶點家務功能、煮飯好吃加三十分」。

廣告小妹更笑稱，其實要榨乾老公有很多種方式，並非只有錢財而已，「勞動力也是一種豐富資源」，眾多網友紛紛留言，直呼這回答太中肯，有人表示：「當然是又帥又有錢最好，前提是有得選」，廣告小妹則表示：「重點就是咱沒得選，地球多數姑娘都沒得選，還是別想太多，洗洗睡」。