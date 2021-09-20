國民黨主席選舉如火如荼展開，棄保效應發酵，不少藍營縣市首長相繼公開表態支持朱立倫，花蓮縣長徐榛蔚今上午也在臉書公開力挺朱，相信他是國民黨內具有完整經驗能力的人才，更是台灣社會所需要理性務實的領導人，也是能為台灣人民帶來兩岸和平穩定關鍵人物，「支持朱立倫，我＋1」。

國民黨主席選舉將在25日展開，徐榛蔚與立委傅崐萁，夫妻2人上月31日朱立倫前往花蓮太平洋公園舉辦黨員座談會，就在舞台上向鄉親隆重推薦朱立倫，並懇請花蓮鄉親全力支持朱立倫，似乎已表明支持朱角逐黨魁一職。

傅崐萁說，目前民進黨執政，民怨沸騰，但別以為2022縣市長選舉國民黨就會勝選，人民容易健忘，這是一場難辛的選戰。朱立倫承諾，他是選黨主席不是為了選總統，2024年一定推舉最強棒的候選人來對民進黨，不存乎自己的未來，唯一的目標是贏回政權。

雲林縣長張麗善18日開出第一槍，在個人官方臉書上公開表態力挺朱立倫後，南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴19日也相繼表態支持，徐除在上月底公開替朱站台外，今也在臉書上接力表態力挺朱。

徐榛蔚表示，朱立倫經常來到花蓮關心弱勢、傾聽基層心聲，中央與地方歷練豐富，認為他不僅是國民黨內具有完整經驗能力的人才，更是台灣社會所需要理性務實的領導人，也是能為台灣人民帶來兩岸和平穩定關鍵人物。

徐榛蔚指出，從擔任立法委員到縣長這些年來，深刻感受到台灣面臨整體發展挑戰，不論在兩岸關係發展，或縣政建設，地方觀光發展，與全體縣民能否安居樂業等，自己均非常重視，她相信，朱立倫有能力團結全黨的前黨主席，若國民黨贏回政權，恢復兩岸和平交流，台灣才會有希望，並懇請國人和鄉親支持朱當選主席。