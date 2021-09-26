中共總書記習近平發賀電給新當選國民黨主席的朱立倫，民進黨立委羅致政今天表示，國民黨內的黨意，跟台灣社會主流民意及國際社會的看法都有落差。習賀電裡提到的「九二共識」等都不是主流民意，國民黨想跟各方對話，但若有這麼大落差，還不如不對話。

民進黨今天召開「國安與兩岸情勢」第三場系列座談會，羅致政首先說明他的結論，一個是國際社會對於中國的看法，在過去幾年有很重要的變化，總體來講是往一個比較負面的形象在走；二是台灣民意跟國際社會的民意有一定的落差存在；三是國民黨內的黨意，跟民意及台灣的主流社會看法有落差，跟國際社會落差更大。這是國民黨未來要面對的挑戰。如果一個政策跟民意對做，這個政策持續不了多久。

羅致政以近來多家國際民調為例，今年二月份蓋洛普做了民調，問美國民眾「世界上哪一個國家，你認為是當前美國最大的威脅」？45％的民眾認為中國是美國最大的威脅。值得關注的是，相較於前一年，2020年所做的民調，認為中國是主要威脅的，只有22％。

他說，短短一年認為中國是美國當前最重要威脅的成長23個百分點，其他國家包括俄羅斯變化都不大。如果從趨勢看，從2015年開始認為中國是主要威脅的已經超過俄羅斯。

此外，從2000年之後，美國多數民眾認為中國是世界重要的經濟火車頭，今年二月有將近一半的美國民眾認為中國是現在世界上重要的經濟領導者，但羅致政表示，根據蓋洛普民調，認為未來十年中國經濟對美國是嚴重且重要威脅的，從2019年之後就快速提升，去年達到6成。

此外，美國皮尤研究中心公布的民調，調查的17個國家中，多數對中國看法都是負面的，美國人有7成6對中國看法負面，只有希臘和新加坡對中國認知較正面，這份調查中，台灣屬於中位數，相較美歐日韓負面認知少了許多。顯示台灣與國際在這方面的看法也有落差。

羅致政認為這樣的轉變有幾個原因，一是中國國力成長，且無論在軍事、外交上都展現其強勢作為，甚至干預影響他國內政治，二是各國發現，過去認為透過與中國交往，可以把中國變成一個民主、自由、開放國家，這作法證明是失敗。

羅致政指出，從民調會發現，台灣的民意跟國際社會有落差，其中有一個很重要的因素，就是國民黨和國民黨支持者的落差，造成台灣總體民意的落差，如果國民黨主席要跟自家民意走，不把黨的民意拉到中間，向台灣的主流甚至達到國際社會主流靠攏，那會造成很大的問題。

他舉例，在昨天之前，國民黨一直在問「到底習近平賀電會不會來？」很期待這是天上掉下來的禮物，但他覺得，這是燙手山芋，現在賀電真的來了，國民黨接下來要怎麼辦？裡面點名「九二共識」「反對台獨」「謀求國家統一」，這些都不是台灣社會的主流，國民黨如何回應？是要向習近平靠攏，還是要向台灣主流社會靠攏，甚至向國際社會主流靠攏，這都是國民黨未來要面對的問題。

他說，如果朱立倫不能向台灣的主流民意靠攏，向歐美向國際社會民主陣營的主流民意靠攏，即使再設一千個代表處都沒有用，因為你如何跟台灣社會對話，跟國際社會對話？如果對話內容是有這麼大落差的話，那個對話還不如不對話。