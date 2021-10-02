因不滿3＋11專案報告內容，以及週二爆發議事程序爭議，國民黨團揚言下週二祭出文攻杯葛行政院長施政總質詢。對於藍委質疑週二院會出現議事不公狀況，立法院長游錫堃今天表示，若有法規就依法，沒有法規就依照往例，沒有往例就可創例，「不過我們知道以前有例的，這部分都是照往例辦理」，期盼藍委能坐下來協商，而民代的天職是要藉質詢把官員問倒才對。

國民黨團不滿行政院「3＋11」報告避重就輕，以及質疑立院議事不公、祕書長開後門「助攻」民進黨團，昨再佔領議場官員席，4度杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢。

對此，立法院長游錫堃上午出席「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」受訪表示，國民黨團質疑有兩個部分，對於前門比後門晚了10秒打開一事，經調查，議場四個門打開時間出現秒差，前門因為要從裡面往外推時，有幾位立委卡在外面，所以推不開，因此慢了10秒，其他三個門都是7點左右開門，因此這部分沒問題。

至於藍委質疑立法院副院長蔡其昌在週二院會任意調換質詢順序，游錫堃說，這部分都是依照往例辦理，立院議事處也有報告，他認為，有法規就依據法規辦理，若沒有法規就依照往例，若無法循例就有行政裁量權，朝野可以協商來創例，「不過我們知道以前有例的，這部分都是照往例辦理」。

被問到藍委揚言下週二祭出文攻杯葛，游錫堃嘆了一口氣後說，希望朝野能坐下來協商，我們是民主國家，對行政院有意見，可透過國會運作，他更舉自己在省議員為例，稱要靠問政、質詢把官員問倒才對，且不能怕反質詢，若怕反質詢乾脆就不要質詢。