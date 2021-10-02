台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，罷免團體和陳柏惟之間的對決也日趨白熱化。《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，在台中有民進黨的人放消息說，陳柏惟不會被罷免，因為有疫情，所以罷免方的動員不會成功，但這番言論簡直讓他快笑破肚皮。

吳子嘉2日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，他昨天聽到一個消息，聽說在台中地區的民進黨人，有人講說罷免案不會成功，陳柏惟不會被罷免，因為動員不會成功，民進黨放個消息說，陳柏惟絕對不會被罷免，因為當天單一投票，又有疫情，所以動員不會成功，「我聽完之後肚皮快笑破了」。同台的名嘴李正皓也說，今天假設要挺陳柏惟，一定是說這個很危險，大家要加油、幫忙，民進黨公開說罷免不會過，沒事沒事，陳柏惟聽到應該會昏倒。

對於有網友提問，陳柏惟被罷免之後，是否會影響到年底的公投？李正皓認為，罷免陳柏惟和公投是兩件事，但氣勢上會有影響，陳柏惟如果被罷免，是他自己的問題，在面臨罷免時走太極端的路線是不好的。吳子嘉指出，陳柏惟對國防部長邱國正和退輔會主委馮世寬的質詢，是作秀而已，他當過電影製作人，「我覺得他在拍電影」，並不適合當立法委員。

此外，為反制罷免，陳柏惟多次對外強調自己問政非常認真、優秀，但罷免陳柏惟團體翻出公督盟評鑑專刊，指陳柏惟的問政表現在所屬的國防外交委員會中只排倒數第3，僅拿到16分，顯見成績並不出色。