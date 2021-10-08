前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

對於萬華中正區立委林昶佐罷免案，台北市議員鍾小平披露，即將送出3萬多份連署書，希望可以綁到12月的公投。前民進黨立委郭正亮直言，林昶佐罷免會連動到四大公投、台北市長選舉，民進黨一定會非常幫忙！

台北市議員鍾小平今（8）日在《新聞大白話》指出，萬華中正區有24.4萬公民，大該需要2.4萬人連署，罷免需要6萬1千票。他怒稱，當衛福部次長石崇良說萬華是疫情破口時，萬華唯一立委林昶佐還補一腳！他們明天就要送出3萬多份連署，希望可以綁到12月的公投。

「我選過萬華中正」，郭正亮分析，這區面積小很多，有一些眷區，人口都非常密集，譬如青年國宅，比台中第二選區容易動員。如果陳柏惟被罷免成功，政黨的危機感一定會非常非常重，民進黨對林昶佐一定會很用力幫忙。

郭正亮認為，林昶佐和陳柏惟不太一樣，林昶佐是代表時代力量親民進黨的部分，比基進黨要大多了，連動的議員會有3到4個，這個盤甚至會影響到台北市長選舉。

他指出，且如果陳柏惟被罷免，林昶佐是第2個，民進黨一定會認為還有第3個。因為如果2020才當選立委，2021就罷免掉兩個，食髓知味，國民黨會開始設想對象，選第3個人罷免，民進黨危機感會很重。並且接下來又是公投，時間蠻接近的，如果連續罷免兩個立委，公投的4個案就掛了，問題會很嚴重。

郭正亮強調，這個案子（罷免林昶佐案）會喚起政黨非常大的危機感，又會連動公投及台北市長選舉，所以民進黨會介入蠻深的。

「萬華被汙名化我覺得是重點」，郭正亮直言，林昶佐必須說明，「你對你做錯的事情必須要有表達，要承諾未來要做什麼！」