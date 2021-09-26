國民黨今上午收到中共中央總書記習近平發來祝賀朱立倫當選新任黨主席賀電，朱立倫也覆電言謝。對此，陸委會今（26）日針對國共兩黨領導人相互致電，表示其內涵與台灣民意相違背且不實，更指朱立倫「不應昧於事實、迎合對岸主張，把中共製造台海緊張、破壞現狀的行徑，歸咎於民進黨政府」。

陸委會說，我政府堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對我軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫我接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因，更是台灣面對最大的風險挑戰根本，當前國際社會與台灣人民均已對此提出強烈質疑與反對。

陸委會又指，朱立倫先生甫當選國民黨黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的行徑，歸咎於民進黨政府。

陸委會稱「這種黑白不分的說法不僅反映其所帶領的國民黨，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象，也等同預告國民黨未來的兩岸政策，將和台灣民意愈行愈遠」。

陸委會說， 台灣的未來是由2350萬台灣人民所決定，在野黨應理解中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持，唯有透過政府處理涉及公權力與政治議題的兩岸事務，才能確保國家最大利益，在野黨任何交流事項必須合於政策與交流法規，並與政府共同團結捍衛國家主權尊嚴與台灣整體利益。