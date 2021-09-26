國民黨黨主席選舉出現黨員人數低、投票率低、得票率低與得票數低的「四低」現象，有投票權的黨員37萬人，較4年前縮水9萬人；投票率50.7%，較4年前減少7%；朱立倫得票率45.78% ，不但是國民黨史上首位未過半當選人，得票數8萬5164票，更只有4年前吳敦義的59%，這樣的國民黨如何讓人期待2024年重返執政？

朱立倫的三大挑戰

相較張亞中一介素人，光靠論述與理念就得到32.59%選票，朱立倫拉攏了地方派系，得到縣市長、民代的表態力挺，再以棄保效應邊緣化江啟臣，用盡全力卻只能得到「四低」的結果，完全沒有賦予國民黨再起與朱立倫共主的氣勢與聲望，這是國民黨與朱立倫的大危機。

國民黨要制衡民進黨，要促進美、中、台的共同利益，要實現「重返執政」的目標，眼下面臨著三個挑戰。

一，如何與「深藍」和解。競選過程中，朱立倫批評張亞中的和平協議「只有理論」，是「紅統」、「急統」、「要選舉的人聽到就害怕」，這不只是否定張亞中個人，也否定了所有張亞中的支持者。試問，選舉少得了「張亞中們」嗎？和平協議是《連胡五項願景》的內容之一，難道連戰也是紅統，要以《連胡五項願景》為基礎推動兩岸交流的朱立倫自己，也是紅統？如何化解黨內傷痕，如何爭取「張亞中們」的支持，是朱立倫的當務之急。

二、「藍白」如何合作。當前國民黨的主流策略是「少談兩岸，多談民生」，在疫苗、萊豬等議題與民進黨正面對決，在兩岸議題則保守、被動處理，這個路線與民眾黨完全重疊。

既然路線重疊，藍白要不要合，自然成為議題。藍白合，將極大化「民進黨下台」的機率，藍白分，則可能保送了民進黨少數當選。部分國民黨人士擔心藍白合之後，國民黨會被民眾黨「吃掉」，忘了選舉是實力原則：國民黨若強過民眾黨，何需懼怕藍白合？若實力不如民眾黨，藍白不合，國民黨也只會在選舉中被邊緣化。這種擔憂，實在講是枉做小人。

三、如何成為美、中、台的公約數。北京申請加入CPTPP，孟晚舟獲釋返國，習近平承諾不再興建境外煤電廠，在在顯示北京要求美方表態的「三條底線」、「兩份清單」，美方已經有所回應。

民進黨的兩岸路線是無限放大中美競爭，而忽略了中美同時有多麼需要合作，特別是氣候變遷；拜登立下美國2035年「零碳排」的目標，但大氣不分國界，如果只有美國零碳排，北京繼續擁抱燃煤，拜登的努力等於毫無意義。現在中美雖有政治分歧，但也願意共同為氣候變遷努力，為地球、為人類下一代謀取福祉；相較台灣卻還在搞意識形態對抗。

喚起無色覺醒力量

國民黨主張「親美和中」，「親」、「和」都只是用字，重點在於，國民黨能否找出美、中、台的共同利益，這不但是為了台灣，也是為了全人類，為了下一代。兩岸各自申請加入CPTPP，美國是有能力杯葛北京，北京也有能力杯葛台灣；美、中、台如何達成共識，這是民進黨絕對做不到，而國民黨有可能實現的事。

2022九合一選舉，只要國民黨不犯錯，可以預期會有不錯的成績；國民黨真正的挑戰在2024大選，如何一方面尋求兩岸和平，一方面得到台灣人民的信任。旺旺中時長期主張「無色覺醒」，就是要放開意識形態的束縛，從民眾的生活需求出發，團結出台灣的最大公約數。

民進黨以「抗中保台」作為選舉的基石，為了轉移施政不力，去年禁止小明入境，拒絕BNT疫苗來台，凡此種種，意識形態已經在民進黨裡根深蒂固。但在民進黨之外，所有反對民進黨濫權，所有希望兩岸和平的主張，都應該是「無色覺醒」的範圍。

深藍也好，中間也罷，乃至於民眾黨的柯文哲，都在「制衡執政黨」的同一艘船上；「四低」的國民黨，除了要團結黨內不同的理念，也要把對民進黨的制衡放在自己的利益之上，才有機會促成政黨輪替。

「爭是不爭，不爭是爭」，一個不執著於自身顏色的政黨，才會是一個能整合各種顏色的最有力在野黨。這是我們對新任的朱立倫主席，最深的期待。