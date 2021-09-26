新任國民黨主席朱立倫26日到桃竹苗謝票，感謝大家在最辛苦的時候給予支持，他表示國民黨的目標是贏得選舉，包括下月的罷免案、12月的公投，要用戰鬥的精神贏得每一項選舉，要對抗民進黨、戰勝民進黨，年底的公投就是倒閣公投，讓4個公投案通過，讓蘇貞昌內閣下台。

「我們都是家人。」朱立倫感謝大家支持，他認為每一位站出來投票的同志都是最愛國民黨，此次選黨主席只是選隊長、總教練的概念，是黨員對黨的期許，投完票後，大家都是一個球隊、都是一家人。

朱立倫認為國民黨的目標是贏得選舉，下個月的罷免案、12月的公投案，「每一樣我們都要贏。」他希望用戰鬥的精神、必勝的目標，讓民進黨不要再想見縫插針，國民黨一切的目標是對抗民進黨、戰勝民進黨。

此次台中辦罷免案，朱立倫認為不分台中、台北或哪裡，是大家共同決心，一次去幫忙、去拉票，讓民眾聲音傳出，甚至要罷免違反民意，讓我們吃萊豬、不給我們疫苗、不發給我們現金的鴨霸民進黨。

針對年底的公投議題，包括藻礁、核電、萊豬及公投綁大選，朱立倫認為從今天開始，通通不用解釋，年底4個公投案就是倒閣公投、不信任投票公投，就是對民進黨的不信任投票、倒蘇貞昌內閣的投票。朱立倫呼籲大家通通站出來，公投票全部投同意，讓4個公投案通過，讓蘇貞昌內閣下台。