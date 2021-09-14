大陸網紅周揚青去年與「小豬」羅志祥毀滅式分手後，外界便相當關心她的新戀情，6月她被拍到與小6歲、身家百億的食品業富二代羅昊約會，兩人還一同上實境節目，被網友虧「繞了一圈還是成為羅太太」。近日兩人在節目中閃電分手，節目組立刻替她找來新歡，是外型帥氣、同樣小周揚青6歲的陳瑞豐，他不僅有192公分高的模特兒身材，還是演員葛優的姪子。

周揚青去年發長文揭露與羅志祥分手主因，批評對方性生活混亂、愛搞多人運動，引來網路上熱議走紅，後來她正式出道，與歐陽娜娜等人錄製潮流節目，事業得意的她，戀情也有著落，先前公開與身價不凡的羅昊交往，傳聞兩人在一起不到10天就攜手上戀愛實境秀《女兒們的戀愛》。

周揚青先前分手羅昊。（圖／翻攝自秒拍）

未料，周揚青和羅昊近日在節目中發生爭執，私下說開後便在鏡頭前宣布分手，退回朋友關係，讓不少觀眾十分錯愕。而最新一期節目中，製作單位找來曾參與《創造營2021》的陳瑞豐，他雖未成功成團出道，但帥氣外貌依舊讓人印象深刻。

陳瑞豐外型帥氣、家境優渥，還是葛優的姪子。（圖／翻攝自陳瑞豐豐豐豐微博）

周揚青恢復單身後，被製作單位問之後該怎麼辦？她大方說：「就繼續約會啊！我還是要張開雙手，擁抱美好的明天，這是我一直以來的戀愛觀」，不久節目組便完成她心願，找來陳瑞豐穿著帥氣西裝跟她見面，而周揚青似乎對男方外貌很滿意，直說：「好高喔！」，陳瑞豐則稱錄影前不知道女主角就是周揚青，有點錯愕，而兩人男帥女美，私下打扮風格也雷同，引來粉絲期盼周揚青是否這回真的能找到真命天子。