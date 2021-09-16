龍華科大企管系開辦「海外台商線上管理知能培訓班」，協助臺商精進管理知能。 龍華科大校長葛自祥在線上始業式中，歡迎學員跨越地域藩籬，人才濟濟線上共聚。（校方提供）

龍華科大企管系開辦「海外台商線上管理知能培訓班」，協助台商精進管理知能。（校方提供）

為培養海外青年獲得實用知識與產業技能，龍華科技大學企業管理系特別開辦「海外台商線上管理知能培訓班」，日前舉行線上始業式，針對海外台商的實際需求，提供中高階管理幹部、經理人遠距視訊課程，同時於修課期間協助臺商經營全球化互動社群，期望為期3個月的線上課程，使學員能夠結合課堂知識、學習經驗及課程互動，讓專業能力與事業發展獲得實質成長。

龍華科大校長葛自祥在線上始業式中，歡迎來自美國、加拿大、宏都拉斯、巴拉圭、阿根廷、南非、泰國、越南、緬甸、印尼、菲律賓、馬來西亞等國家的53位學員，跨越地域藩籬，人才濟濟線上共聚。

葛自祥表示，COVID-19疫情蔓延迄今，不僅衝擊海外台商營運，各國邊境管制措施恐未能於短期解除，僑委會為持續推動海青班，今年以新科技與模式規劃海青班多元方案，該校企管系獲委託開辦「海外台商線上管理知能培訓班」，為海外僑台商經理人，提供中高階管理幹部的遠距視訊培訓計畫，以解決台商營運實際需求。

葛自祥說，龍華科大管理學院在2019年全院通過商管教育界公認最嚴格的華文商管學院ACCSB認證，為目前ACCSB唯一一所透過一般申請管道而能獲得三年認證的學校，充分展現管理學院的優質教學品質及追求卓越的堅持與用心。相信大家選擇龍華科大是正確的決定，培訓課程必定收穫豐碩，也期盼藉由牽起這個緣份，學員們日後如果有機會返回台灣，歡迎大家來學校參訪，龍華科大將提供臺商最好的學習資源及跨域諮詢服務，期盼大家進修順利，學以致用。

企管系主任周鳳瑛則指出，為因應時下商業環境的詭譎難測，加上COVID19疫情衝擊，管理知能的精進已是刻不容緩，「海外臺商線上管理知能培訓班」集結業界與學界菁英師資，以同步及非同步混搭遠距視訊教學，提供【智慧運營管理】【商業模式與創新營運】【產業動態競爭策略】【影響力領導學】四門課程，不僅培育具有創新營運思維，以及社會影響力的經營管理人才，成為企業未來永續發展思維之中堅管理幹部，更期望協助海外臺商強化聯繫網絡，建構優勢策略，加速提升國際化水準及產業競爭力。