大甲高中有22位學生上學期修課時數達18小時，獲頒十八達人證書。（陳淑娥攝）

台中市教育局開辦「優遊台中學」，鼓勵學生利用假日參加多元學習探索課程，大甲高中高三邱兆陽修課時數達42小時，再度蟬聯全市個人修課時數最多的學生；此次大甲高中有22位學生上學期修課時數達18小時，獲頒十八達人證書，占全體60位獲獎學生3分之1以上，是人數最多的學校，充分展現學生主動積極學習，探索自我興趣及發展多元能力的學習精神。

台中市教育局從105學年度起開辦「優遊台中學」，鼓勵學生利用假日參加多元學習探索課程，109學年度起開放中、彰、投、苗地區國三與高中學生選課，自主先修高中與大學階段課程，探索未來升學方向。大甲高中為綜合型高中，學校為了實踐適性揚才多元展能的教育理念，積極鼓勵同學參與「優遊台中學」的多元課程。

高三生邱兆陽上學期修課時數高達42小時，是全台中市學生個人修課時數第一名。他提到，國立公共資訊圖書館開設「微讀時光E教室」提供線上借還書教學，數位資源電子書資料的應用，可使用手機隨時隨地閱讀，在疫情期間非常受用。

邱兆陽本身是自然組，也對中台科大開設的「探討現今人類、生物與環境的關係」印象深刻，在課程中看到人類大體骨骼模型，第一次這麼完整的認識自己。

就讀廣告設計學程的鍾琬育住苗栗通霄，媽媽是越南籍配偶，獨自拉拔她與弟弟長大，鍾琬育利用假日跨縣市到豐原參加課程學習，提升自己的繪畫技法。林宥如住梧棲，父母收入不高又遇到疫情常放無薪假，她常幫忙分擔家務及照顧弟弟，卻仍積極安排時間修課，完成十八達人認證。

大甲高中校長蕭建華表示，非常肯定獲獎的22位同學的認真好學，同學的表現符合新課綱自發、互動、共好的精神，自發利用假日積極多元學習，與不同校的修課學生彼此互動交流增廣視野，一同提升自我能力，共同學習成長。很感謝臺中市政府教育局及各單位辦理優遊臺中學的課程，提供學生許多實用且多元的學習機會。