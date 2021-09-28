綠委林楚茵分享攻占主席台的「第一視角」畫面。（圖／摘自林楚茵臉書）

朝野開戰！蘇貞昌突圍人牆 狂吼完成54字施政報告

立法院今（28）日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，一早藍綠雙方為搶佔主席台爆發推擠，綠委林楚茵則分享「第一視角」影片，並形容是「台版魷魚遊戲」。

民進黨立院黨團為順利讓蘇上台，昨晚排班在議場外守候，但國民黨立院黨團今晨5點多「拂曉出擊」，藍委陳玉珍抵達立法院時許多綠委「還在睡」。而蘇貞昌、衛福部長陳時中、文化部長李永得等各部會官員也提早抵達立院。

不過一大早，藍綠就為搶佔主席台爆發衝突。國民黨團總召費鴻泰質疑綠委「走後門」，早上5點半前從門口進來，就發現竟有綠委已在議場內。藍委林為洲也痛批綠營「博歹筊」「自己拿鑰匙走後門」。

綠委林楚茵則在臉書PO出「第一視角」，反批國民黨搶不贏主席台就怨東怨西，並稱議場7點開門，且是「前後門一起開」；而後門除了是立法院游錫堃院長的出入動線外，距離主席台也近，同樣距離蘇院長的發言台或是備詢台也比較近，因此要先抵達主席台或是發言台就是戰術運用，認為國民黨只「壓單邊」，搶輸就怪規則太沒品。