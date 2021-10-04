立法院長游錫堃 (吳家豪攝)

近日傳出高鐵延伸至宜蘭設址站點將傾向於「四城站」，但曾任宜蘭縣長的立法院長游錫堃卻罕見出面質疑交通部「專業在哪裡」？國民黨立委洪孟楷今日於立院交通委員會詢問此事，被外界影射「炒地皮」的工程會主委吳澤成表示，完全是子虛烏有，甚至還意有所指「任何公職人員參與公共事務，都不該從個人利益考量」。

有消息指出，屬民進黨正國會派系的前任交通部長林佳龍原本規畫將高鐵延伸至宜蘭的設站地點設為「宜蘭站」，但近日卻傳出政策大轉改為「四城站」。

正國會精神領袖游錫堃近日罕見地出面表示「自己去問交通部長王國材，設在四城站的專業考量是什麼，王國才也答不出來」。游甚至直指「宜蘭、羅東、縣政中心、四城等4個考量地點，就屬設四城站的缺點最多。」

洪孟楷指出，有媒體影射，家住宜蘭礁溪，離四城站不遠的吳澤成「跟高鐵站址核定，相關土地徵收有關」云云。吳澤成表示，包括自己在內，任何公職人員，在參與公共事務時，都不該有私心，也不該從個人利益去考量。