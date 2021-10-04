股市動盪 財政部長：國安基金密切注意 10:112021/10/04 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢財政部長蘇建榮，國安基金10月14日要開例會，近期股市跌了1000點，會不會進場護盤？（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢財政部長蘇建榮，國安基金10月14日要開例會，近期股市跌了1000點，會不會進場護盤？蘇建榮表示，這都要看國安基金委員會來決定，不過對於國際股市的問題，國安基金都密切在注意。 蘇建榮說，台股動盪主要與美國債務、財政問題，還有中國恆大不動產等問題都有相關，對於國際之間股市變化對於台股的影響，國安基金都有在密切注意。 9月股市修正調整 前三季台股基金績效仍逾二成 大陸限電 達人力捧受惠股 #國安基金 #蘇建榮 #台股 #動盪 #曾銘宗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 壽命創新高 抱對基金存老本 04:102021/10/04 投資理財 投信海外基金 印度最風光 04:102021/10/04 投資理財 大陸經濟轉型的陰影 04:102021/10/04 時論廣場 台股Q4鎖定電子新品、消費題材 04:102021/10/03 財經要聞 萬人投案 雲南瑞麗防疫壓力大 04:102021/10/03 焦點新聞 台股重挫遭外資大舉提款 投信：盼守穩8月低點 21:422021/10/03 財經 迴遊阿罩霧 遊客沈醉國台交音樂響宴 14:462021/10/03 生活 迴遊阿罩霧文化之旅 遊客沈醉國台交音樂響宴 19:232021/10/03 生活 運價驚轉跌 航運三雄全崩 老手爆陽明10年前簽長約下場 17:442021/10/03 財經 全球股市下殺 反向ETF奮起 04:102021/10/04 證券．權證 外資逆勢力挺 產品成主流 寶碩萬泰科 吞補丸 04:102021/10/03 產業特刊 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 恒大今有72億要付突停牌 債務危機恐爆開 港股暴跌逾650點 - 財經 剩15天…美政府倒債死期快了 手上有這種股票恐爆人踩人 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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