國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢財政部長蘇建榮，國安基金10月14日要開例會，近期股市跌了1000點，會不會進場護盤？蘇建榮表示，這都要看國安基金委員會來決定，不過對於國際股市的問題，國安基金都密切在注意。

蘇建榮說，台股動盪主要與美國債務、財政問題，還有中國恆大不動產等問題都有相關，對於國際之間股市變化對於台股的影響，國安基金都有在密切注意。