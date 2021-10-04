為與國際接軌及兼顧永續發展需求， 我《溫室氣體減量及管理法》將修法，並改為《氣候變遷因應法》，今年8月30日行政院長蘇貞昌也裁示修法草案應納入2050淨零排放目標，立委指出，國家2020年較基準年2005年碳排減少2％的目標並未達到，更何況2030年的20％。環保署長張子敬表示，由於2050年的目標修正，2030年的目標要再檢討，但會朝向提高目標來努力。

立法院社福及衛環委員會今邀請環保署、經濟部、交通部等正副首長進行「我國達成2050年淨零碳排目標之具體作為以及歐盟宣布『碳邊境調整機制』之對企業影響評估及因應措施」、「溫室氣體減量及管理法修法方向及 修法期程」專題報告 。

根據國家溫室氣體減量目標規劃顯示，第一期（2016-2020年）減碳目標較基準年2005年減少2％；第二期（2021-2025年）年要減少10％；第三期（2026-2030年）減少20％。

民進黨立委洪申翰表示，2020年要減少2％的目標並不高，但我們卻沒有真正達到，在政策工具上，2015通過的「溫管法」是否足夠？

環保署長張子敬坦言，目前政策工具確實不足，當時「溫管法」只著重減量與管理，當中的碳交易與總量管制由於台灣小，大型排碳源集中在少數企業，怎樣能產生效益要再考量，也因此考慮以碳費來推動。

洪申翰指出，今年11月英國將主辦第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），「溫管法」修法期程是否能在COP大會之前預告？

張子敬表示，這個月就可以提出修正條文進行預告。

洪申翰再問，2025年減碳目標要較基準年減少10％，2030年則是20％，是否要進一步提高？

張子敬指出，因為2050年的目標修正（較基準年減少50％到淨零碳排），所以2030年的目標要再重新檢討，2030年以前是以既有技術來突破，但會朝向提高2030年的減碳目標來努力。