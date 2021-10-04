韓劇《魷魚遊戲》全球迅速爆紅，相關周邊商品也快速發燒，晶華酒店集團旗下台南晶英酒店追趕這波世界級熱潮，呼應劇中「椪糖」遊戲關卡，設計出「魷魚遊戲-我是晶英457號」餅乾鐵盒，每盒五片199元，購買後成功分離圓、三角、四方形等經典圖形者，就有機會免費入住台南晶英酒店與捷絲旅台南十鼓館各一晚。

本次遊戲更限量藏有「鴨子」與「飲料杯」造型的幸運餅乾，拿到指定圖形且成功分離的玩家，分別能夠兌換招牌美味「外帶櫻桃烤鴨兩吃」與「靚仔糖水2.0」調飲，多重贈禮簡直買到賺到，外賣中心自10月7日起熱烈發售，限量457盒。

台南晶英表示，《魷魚遊戲》其中一項需用針頭刻出「椪糖」上圖形的項目，更是掀起模仿趣味潮，台南晶英酒店看準商機，趁勝追擊推出「魷魚遊戲-我是晶英457號」餅乾鐵盒並舉辦官方臉書貼文抽獎活動，只要將其中一片餅乾成功分割，至臉書粉絲團指定貼文下上傳照片並標註＃魷魚遊戲我是晶英457號，就有機會獲得府城三天兩夜平日住宿券，得獎者可以免費入住台南晶英酒店海東客房，以及全新開幕風格時尚旅店捷絲旅台南十鼓館鼓迎家庭客房各乙晚。

除了上述抽獎活動，本遊戲更加碼推出「機會中獎盒」，若幸運拿到鐵盒中放有「鴨子」或「飲料杯」圖案的餅乾，並依照遊戲規則刻出對應圖形者，前者可以免費外帶中餐廳晶英軒、皮酥肉嫩又多汁的「極品櫻桃烤鴨」一鴨兩吃套餐，後者能夠兌換包含芋頭紫米燉奶、老薑番薯撞奶、綠豆沙牛奶、紅棗桂圓桃膠、百合紅豆沙牛奶等共5款撩妹必備的「粵式靚仔糖水2.0」飲品。