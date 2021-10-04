外交部製作國慶日宣傳影片出大包，把「玉山變成了阿爾卑斯山」。國民黨立委葉毓蘭今日於立院交通委員會質疑，該承包廠商「阿賴耶電影公司」拿到很多外交部的標案都是限制性招標，甚至投標價跟底標價一樣，是否「都被親朋好友標走」？政府招標根本藏汙納垢。工程會主委吳澤成回應「制度都有，執行出了問題」。

外交部近日製作國慶日宣傳影片，卻將瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，當成台灣護國神山玉山，被眼尖民眾發現後才緊急下架修正。但事先已經翻譯成13種語言並上架。

根據經濟部商業司資料顯示，「阿賴耶」成立於2018年10月4日，僅有一名董事股東李奎穆，而出資額僅1百萬。

葉毓蘭指出，「阿賴耶」這家公司一成立後，馬上就標到2019年外交部的委外案，此標案預算是130萬，決標是128萬，而後得標的標案價格，竟都跟底價一樣，這種投標價跟底標價一樣的狀況是怎麼回事？是否有鬼？

吳澤成回應，要看這些案子的性質，葉毓蘭說，都是採限制性招標。吳澤成表示，若是採限制性最有利標議價的方式就有可能。

葉毓蘭指出，若是要用限制性招標，那代表廠商要有過人的技術，結果現在廠商隨便去網路上抓張圖，非常低級的作法，未來外交部影片會不會甚至出現中國地區的五嶽？外交部都沒有責任？政府的採購機制不會有很大問題？

吳澤成說，發包執行部門，要負責審查。葉毓蘭表示，過往公開招標是原則，限制性招標是例外，但現在行政機關隨便找個理由就發包出去，現在這些單位都沒責任嗎？

吳澤成表示，該有的制度都有，但執行出了問題，這部分還要再加強。葉毓蘭說，現在民間都在說「有關係就是沒關係，國庫通黨庫，黨庫通內庫」、「都是被親朋好友標走」。政府採購是為了防弊，結果現在搞到藏汙納垢，真是愧對國人。