他們靠YouTube、直播更紅了！演藝圈最夯資深藝人　冠軍「一開口就是話題」

薑還是老的辣

許多藝人用歌曲、舞蹈、主持、戲劇，陪伴著我們的童年，還記得小時候時間一到，幾個小孩就黏著大人，全家守在電視機前面，等著看他們的節目、聽他們的歌，那是一段美好的電視時光，也讓我們對於演藝圈有了更多的想像。

隨著網路時代普及，這些在演藝圈打滾了數十年的資深藝人紛紛轉型，不論是臉書、ig直播分享近況，隨時發文留言與粉絲互動，甚至是開立YouTube頻道增加曝光，都能讓網友能隨時隨地追蹤他們，更吸引了新世代的粉絲。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出近年紅透半邊天的資深藝人排行榜，其中又有哪些人經過轉型變得更有名呢？

◎ 徐乃麟

過去多以綜藝益智節目主持為主的徐乃麟，最近也轉戰電商平台，賣起大家都愛的拌麵。

乃哥曾在節目上，因來賓唐從聖一句「輸不起」失控瘋狂飆罵惹議，這標籤也跟著他四年，不過，他將事件經過消化後，積極改變態度，常在節目上自我調侃，甚至突發奇想推出「輸不起」乾拌麵，意外大受好評，將危機變成轉機。近日受邀至《炎上－徐乃麟》節目時也坦然接受調侃，甚至變成專屬笑點。

◎ 王彩樺

身材姣好的凍齡女神「台灣濱崎步」王彩樺，女兒長相甜美被網友封為「台版周子瑜」，吸引PTT網友爭先恐後想叫她一聲媽，因此獲得了「國民岳母」的稱號，。

在藝能界打滾多年的彩樺姐，依然亮麗動人，帶給大家歡樂也讓許多人留有親民可愛的好印象，時常在臉書上分享自己與女兒的生活照，引起網友熱烈關注。日前受邀上博恩《狗屎寫手》，雖頻頻笑場，但幽默風趣的表演仍獲得觀眾一致好評。

◎ 楊繡惠

經營自創品牌投入直播的楊繡惠，前陣子在《噓!星聞》邀請下與鳳梨鼠薯合體直播，歡樂又有趣的互動逗樂大批網友，不斷敲碗希望兩人再次合體，也為她吸引了一批年輕粉絲。

楊繡惠出席博恩節目《狗屎寫手》時，一碰面就發揮長才、說個不停，連博恩也笑說「根本不用寫腳本，繡惠姊一個人就可以獨挑大樑」，可見收放自如的資深內功驚人，更有粉絲大喊，推薦她快考慮開YouTube頻道吧！

◎ 羅時豐

想到「斯斯」就一定會想到羅時豐，這個家喻戶曉的廣告可說是無人不知、無人不曉啊！他其實是位台語金曲歌王，唱歌好聽到不行～近來因經營YouTube頻道《DL不務正Ya》，與路人有趣的互動讓他在網路上竄紅，目前頻道已有高達49萬訂閱，還被網友封為「國民姑丈」呢！

羅時豐熱衷於學習新事物，玩起網路社群、學唱饒舌，並積極與新世代歌手法蘭合作，重新以歌手身分站上「大港開唱」舞台，成功讓新一代重新認識他。

◎ 陶晶瑩

陶子陶晶瑩的生活多采多姿，不僅首次挑戰網路節目，創立Youtube頻道《陶口秀》訪問許多藝人，在疫情期間同樣持續不間斷地陪伴粉絲，開創stayhome暢聊系列，今年更開設了Podcast《陶子晚報》，討論時事、影劇等話題，還投入了電商行列，成立「陶選物」，舉凡化妝品、香氛、口罩等應有盡有。平時也會開臉書直播積極與粉絲互動。

陶晶瑩時常在社群平台分享家庭日常，七月初一家低調送愛女荳荳前往美國，為她打理留學事宜。到了分離時刻全家人哭成一團，但陶子認為，雖然難過，但為了孩子總是要放手。

◎ 澎恰恰

當年的《鐵獅玉玲瓏》紅透半邊天，澎恰恰之後遭遇挫折，擔任導演期間作品票房不佳，宣告破產，負債上億元。

雖然如此，澎恰恰仍積極從事演藝工作，期望有天還清欠款。日前他開始創立頻道，擔任YouTuber，透過《神明ㄟ代誌》單元分享宮廟的奇聞軼事、《1000個還債人生》分享為了還債什麼工作都接，還上博恩《狗屎寫手》的通告，笑著接納人生經歷的地獄梗，生動又幽默的完成演出，深得觀眾讚賞。

◎ 詹雅雯

平民台語歌后詹雅雯，今年3月甫出新專輯 ，驚傳確診帕金森氏症，且左腦中度萎縮，情況不樂觀。治療一段時間後，詹雅雯決定好好把握當下，開始在臉書上直播，和粉絲進行更多交流。

首播當天就在好友許常德陪伴下進行剪髮，與歌迷約定以後每天開直播教大家唱歌、跟大家聊聊天、分享近況，期望帶給大家正能量。期間偶有在鏡頭前感動落淚或是病痛症狀出現，但詹雅雯仍然很珍惜與歌迷互動的時光，讓粉絲們既感動又不捨。

◎ 曾國城

主持多項節目、也參與舞台劇演出的曾國城是許多網友喜愛的主持人之一，講話得體，反應快、效果好、EQ高讓他廣受喜愛、屢獲金鐘獎，主持節目《一字千金》、《全民星攻略》也相當具有教育意義。

日前曾國城開設Instagram帳號，與年輕網友互動，挑戰開直播與詹姆士一起做家常菜，開直播與網友一起玩遊戲，希望防疫期間透過分享生活，帶給粉絲正能量。

◎ 邰智源

人稱「阿公」、「邰哥」的邰智源也是綜藝圈的老前輩了，過去以政治戲仿節目《全民大悶鍋》、情景搞笑短劇節目《瘋神無雙》受到大眾喜愛。

近年邰智源開始轉戰網路實境綜藝節目《木曜4超玩》，其中有他以主持人身分體驗各行各業的工作內容的「一日系列」單元，頗受年輕世代關注與好評。也與許多知名YouTuber合作拍攝，去年底更舉辦了木曜跨界演唱會，多方涉略、豐富又有內涵的他深受年輕人喜愛。

◎ 吳宗憲

綜藝天王吳宗憲縱橫演藝圈多年，老大哥的地位讓他每每只要一開口就有許多話題，近日他質疑金曲年度最佳歌曲《刻在我心底的名字》抄襲西洋老歌《Reality》，並表示只有自己敢講真話，引起眾人熱烈討論。

除了演藝事業發展，吳宗憲在副業上也做的有聲有色，最近又發展了新的副業，像是PG Talk直播通訊軟體、東森直銷電商團隊，搶攻宅經濟，光是在東森就月入高達200萬，過去曾五度表態要淡出演藝圈的他也坦言，今年可能隨時淡出演藝圈。

他們靠YouTube、直播更紅了！演藝圈最夯資深藝人 冠軍「一開口就是話題」

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年9月2日至2021年9月1日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『最紅資深藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」