條子鴿在2020年12月退休，卻在退休前3個月參加書籍宣傳活動。（圖／翻攝自臉書網頁）

北市警指稱酈不曾在任職期間有因交通攔檢勤務遭記申誡，卻被發現酈退休前曾參加商業宣傳活動。（圖／李文正翻攝）

暱稱「條子鴿」的酈姓退休警察，本月5日指稱駐日代表謝長廷之子謝維洲被他開單後，自己遭受申誡處分，引發喧然大波，但經議員詢問原委，北市警局回覆「酈無因執行交通攔檢勤務而受申誡處分」，近日又被挖出他在退休前，參加出版公司的宣傳活動，被指違反《公務人員服務法》。

網友稱「一隻手指著別人時，另外4隻手指著自己」，酈員在2020年12月退休，曾在萬華警分局人事室服務，應該熟知公務員服務法，依法可以發表或著作書籍出版收受報酬，但不能參加出版社的促銷活動，或是兼售書籍等商業宣傳的行為，若有，銓敘部曾解釋違反服務法第13條第1項規定。

網友爆料指出，酈出版「你所說的都將成為呈堂證供」，2020年9月16日，酈參加出版社主辦的活動「空中閱覽室」，在誠品R79書店實況廣播，並同步在誠品書店臉書紛絲頁直播，節目邀請「條子鴿」，暢談20年波麗士生涯，分享沒機會看見的警察另一面，酈當時為現職警察，過了3個月後才退休。

昔日警察同僚曾聽他說會開飛機，退休後要去航空公司上班，但遭國防部打臉酈，指空軍不曾有過酈姓飛行員，同僚發現，他任職期間參加促銷活動，書名「你所說的都將成為呈堂證供」，儘管他直播戴著墨鏡、口罩，都被認出他就是酈，直播行為違反服務法，如書名成為「呈堂證供」。