臉書網友留言。（圖／翻攝自范雲臉書）

行政院長蘇貞昌昨日（17）赴立院進行3+11專案報告，國民黨立院黨團提案，要求蘇報告前，須先為因染疫及疫苗施打後猝死人命，向國人公開道歉。但遭民進黨挾人數優勢擋下，包括被指為3+11破口的立委范雲。范昨日在臉書發表育嬰假相關文章、隻字未提3+11，更點燃網友怒火，痛批范態度不負責任。

國民黨團不滿中央執政草菅人命，昨稱至今因染疫及疫苗施打猝死國人，已無辜犧牲1613條寶貴性命，要求蘇貞昌應對防疫不利、疫苗短缺的錯誤負起政治責任，向國人公開道歉。但遭民進黨挾人數優勢擋下，該提案經表決後，41人贊成，55人反對，包括疫情重災區的雙北、桃園等地14位綠委，以及范雲均投下反對票。

范雲昨日晚間8時許在臉書發表文章，內容是探討台灣育嬰假制度、性別分工不均與生育率等議題，強調自己與黨內立委、民間團體，已經有了對抗少子化更根本、也更完善的解方；然因內容隻字未提3+11爭議，引發網友不滿，再度灌爆范臉書。

網友紛紛在范雲文章下留言：「當您投下反對票的時候，您都不會感到良心不安？」「范委員在蘇院長到報告中，都沒出現呢，看來這次又是安全下莊了！」「3+11的調查報告，這件事情告訴我們，你對民進黨還有利用價值 ！」「今天這個3+11報告，怎麼感覺是很假的呢？這樣很不負責任啊！」「下台謝罪了沒？」但也有部分網友對范表達支持，認為育嬰假與生育率議題也很重要。