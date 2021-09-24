（取自賴士葆臉書）

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今(24)日再度赴立法院針對「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」進行專案報告。陳時中面對媒體追問3+11報告相關問題時，僅表示「3+11跟800條人命什麼關係？」對此，國民黨立委賴士葆痛批，蔡政府堪稱是全世界最冷血的官員，沒有政治風骨、沒有政治擔當，不願負起政治責任下台，太戀棧官位，讓人不忍聽聞！

賴士葆今(24)日在臉書批評，蔡政府堪稱是全世界最冷血的官員，因為疫情破口死了8百多人毫無愧疚，最後勉強被逼得以書面向染疫亡故家屬道歉就算交差了事，這就是蔡政府所謂的負起政治責任。

賴士葆認為，3＋11決策多次說謊、多次修正都無所謂，決策是黑箱作業，見不得陽光。若是有白紙黑字的資料寫死，就無法再圓謊，所以堅持沒有會議記錄，外界就無法再進一步追究。陳時中身為閣員，重大決策沒有會議記錄，變成理所當然的事情，給所有公務員最不好的示範。

賴士葆認直言，蘇貞昌和陳時中堅持昧著良心說3＋11、以及諾富特事件不是破口，和8百多人的死亡沒有關係，因為唯有這樣他們才可以不用負政治責任下台。只因為太戀棧官位，唯有堅持不承認決策錯誤，踩在死者的鮮血上當官不覺得愧疚，一個真正有良知、有擔當的官員，不必外界逼退早就自己請辭了，蔡政府官員的戀棧官位，可以說是達到空前。3＋11的破口輿論自有公斷，官員擁有話語權，不代表所說的就是真理或真相。

賴士葆痛批，蘇貞昌、陳時中沒有政治風骨、沒有政治擔當，不願負起政治責任下台，反而誇耀防疫的成果，讓人不忍聽聞。夫復何言？