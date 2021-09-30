第23屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮，首次以線上方式於30日下午2點進行，羽球世界球后、東京奧運女單銀牌戴資穎，再度獲選為最受信賴體育名人。

結束東京奧運之後，戴資穎目前在國家運動訓練中心持續訓練、備戰年底的羽球世錦賽，《讀者文摘》指出，戴資穎雖然貴為羽球女單世界第1，依然非常謙虛，小戴也說：「即使到了排名第1，也依然要學習承受輸的感覺，因爲那是嚐到勝利果實的必經過程。很高興再度獲得最受信賴體育名人獎，感謝大家的支持，也希望大家一起加油，共同挺過疫情。」

在羽壇現役的女單選手中，戴資穎技術全面，速度和力量都很強。她球路多變且步伐輕快，善用假動作搭配細膩的網前手法打亂對手節奏而得分。戴資穎生涯已經獲得超過31座冠軍頭銜，連續第2年獲得「最受信賴體育名人獎」，她說：「冠軍、排名、紀錄是一時的，我只要做好自己，想做和該做的事。」

《讀者文摘》第23屆信譽品牌年度調查在台灣民衆中進行調查，除了評選出最受信譽的信譽品牌外，與往年一樣，評選活動的亮點是最受信賴電視新聞／時事節目主持人、最受信賴廣播節目主持人、最受信賴娛樂節目主持人以及最受信賴體育名人，財團法人台灣經濟研究院院長張建一也特別向獲獎的個人和企業送上了頒獎賀詞，他表示：「祝賀『永遠做自己』的戴資穎，台灣民衆非常信賴你，這個獎項得來不易，希望在未來能夠小心呵護。」