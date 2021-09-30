樂天桃猿本周作客新莊與富邦悍將進行3連戰，系列賽最終戰猿隊預計推出「潛水艇」張喜凱先發，碰上富邦陳鴻文，但一開始中職官網公告1日的先發投手是陳冠宇，後來才得知，一開始是樂天管理記錯日期，誤把原訂周六先發的陳冠宇提前一天先發。

賽前總教練曾豪駒明確表示，明天是由張喜凱先發，周六則是陳冠宇，而之前因肩膀發炎下二軍的「鄉長」陳禹勳預計也會在明天歸隊，至於會把誰下放二軍，他說，還需要與投手教練討論後才會做出決定，但不變的是一軍投手群維持12人。

但後來中職官網公告明天2場比賽的先發投手，官網上猿隊先發投手卻變成陳冠宇，引發球迷熱議，但過沒多久中職官網做出更動，猿隊先發投手如賽前曾豪駒所說的是張喜凱。

對此聯盟工作人員表示，是因為樂天管理記錯時間，誤把明天記成周六，所以不小心給出錯誤的先發名單，後來做出更動，確認明天是張喜凱先發。