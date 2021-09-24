行政院長蘇貞昌今提出「3＋11決策過程」專案報告補充說明，明確切割3＋11與疫情爆發的關聯性，引發國民黨立院黨團強烈不滿，砲轟甩鍋卸責，這是向在野黨「吐口水」，拒絕接受報告。經朝野協商後確認破局，原訂今日進行的蘇貞昌3＋11專案報告及總質詢，確定喊卡。

行政院長蘇貞昌上周五赴立院進行3＋11專案報告，因書面報告大篇幅讚揚台灣守住疫情讓世界讚嘆，未對逾800名染疫死亡者表示歉意，也未說明3＋11與疫情爆發的關聯性，藍委佔領議場，揚言不退回就無限期杯葛。

直到今天，蘇貞昌提出補充文字，儘管已讓步對死者表示「遺憾與抱歉」，但也明白指出，「沒有證據顯示機師及諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有相關連結。」

面對政院將3＋11與萬華、蘆洲的社區感染做切割，國民黨立院黨團上午收到報告後，旋即由黨團立委集結立院議場佔領備詢台及官員座位。國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，蘇貞昌今天4頁的補充報告，卻說3＋11不是破口，與疫情大爆發沒關係；雖然對死者表示道歉，但開宗明義就說3+11不是破口，「這個報告，我們不接受。」

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨已經做出史無前例的退讓，國民黨不能要求不照你的答案就翻臉，「執政黨的施政報告不可能讓你來寫」。

由於協商確定沒有共識，立法院長游錫堃宣布，依照協商共識，今日院會行政官員免列席，院會僅處理報告事項，協商不再進行。