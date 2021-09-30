國內5月爆發疫情，導致800多人染疫死亡，外界將矛頭指向機組員3+11政策。衛福部長陳時中今表示，造成這麼多人死亡，「真的很難過，也很心痛」，也願意為此道歉，但硬是將矛頭指向3+11，「大可不必」。

陳時中今（30）早於網路廣播節目《新聞放鞭炮》談及3+11，他表示，「3+11當然不是破口」，當時把諾富特421人放進集中檢疫所，逐一做疫調，共匡列1790人，檢驗後全數陰性，都已一圈一圈匡列圈起來，以疫調觀點來說已算是結案，「我不敢說與萬華沒有任何關係，病毒是很難預測。」

陳時中說，所以在後來爆發的3個月裡，我們從機組員、諾富特往外做疫調，找不到關連；甚至從確診個案做疫調，也找不到連結，「我們認為是一起大型群聚平行案件，若有關連，你要拿出證據來，不能說找不到感染源，就隨便說是誰傳的，這樣就不用疫調了，社會會大亂。」

陳時中接著說，5月爆發令人心痛的疫情，導致800多人死亡，他強調「我當然很難過」，防疫上有做不好的地方，也願意道歉，但不能硬牽拖是3+11導致，這樣防疫就會倒了，「大可不必這樣」。

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