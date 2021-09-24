太傲慢？被記者追問「沒道歉」 陳時中轉身秒回：3+11跟800條人命有什麼關係？

國民黨立法院黨團不滿行政院上周提出的「3＋11」專案報告，行政院今天上午再送國籍航空機組員隔離3＋11決策過程補充報告，不過，國民黨團不滿意報告內容，佔領議場質詢台抗議。民眾黨團總召邱臣遠痛批，先前的專案報告跟補充報告沒有會議記錄、沒有決策過程專家意見、沒有真誠道歉，三沒有，要求執政黨必須要講清楚說明白，也呼籲國民黨團不要杯葛議事進行，希望透過質詢直球對決，對政府錯誤決策給人民真相。

針對行政院今提出4頁補充報告，邱臣遠砲轟，「充分看到執政黨的傲慢」，行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中完全切割，用4頁報告就要切割3＋11對本土疫情破口關聯性，這是不負責任的態度。

邱臣遠說，補充報告有「三沒有」，沒有會議記錄，沒有決策過程專家意見，即便行政單位聲稱無暇紀錄，但至少可以錄音、錄影，行政程序顯然有相當大缺失，不僅藉由報告歌功頌德，還試圖掩蓋缺失，尤其是調查時序表中4月中到5月底空白，原因在於當時爆發諾富特群聚感染事件。

第三，沒有真誠道歉，報告道歉是針對逝去的800餘條人命，不是針對決策過程行政疏失道歉，這部分執政黨必須要講清楚說明白。

民眾黨團幹事長蔡壁如批評，3＋11報告顯示，陳時中完全沒有公衛專業判斷，今年1月至4月是英國變種病毒株大流行時刻，結果指揮中心放寬機組人員防疫規定，她質疑，之所以沒有會議記錄，原因在於陳時中根本沒找公衛專家討論，用新聞稿治國。