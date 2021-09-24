被記者追問「沒道歉」 陳時中冷回：3+11跟800條人命有什麼關係？

對於衛福部長陳時中今（24）日回應記者詢問時表示，「我跟你講，3+11跟800條人命有什麼關係？」資深媒體人黃暐瀚說，陳時中可以不接受訪問，但是今天往前走，用後腦杓回答被收音「3+11跟800條人命有甚麼關係？」這個場景不OK！整個畫面讓人覺得陳時中很不重視這件事情！

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今（24）日再度赴立法院針對「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」進行專案報告。

媒體提問「今日3+11報告書好像跟國民黨要求不太一樣，還是沒有對3+11有做任何交代，也沒有針對3+11釀800多條人命道歉耶」，陳時中則是回應，「我跟你講，3+11跟800條人命有什麼關係？」

資深媒體人黃暐瀚今（24）日在《新聞大白話》指出，他自己這兩天也為自己的言行道歉，陳時中部長也應該要想一想，是不是也應該考慮跟800條人命的家屬道歉。

黃暐瀚分析，在立法院大院開會時，部長會到議場正門簽到，記者擠在那邊想要採訪，他（陳時中）可以不講話就進去。但是今天講出口了，背著畫面，記者收到音了，「3+11跟800條人命有甚麼關係」。

黃暐瀚說，陳時中知不知道今天記者要問3+11的道歉？報紙都寫了，所以記者當然要問這個問題。陳時中要嘛站定回答，要嘛說現在開會、根本不講話。

黃暐瀚進一步表示，陳時中可以不接受訪問，或是直接往前走。但是今天往前走，用後腦杓回答，又被收音「3+11跟800條人命有甚麼關係？」或許陳時中不是有意的，但是感覺很壞！800個家庭會希望看到部長這樣用後腦杓回答嗎？就跟大家好好講清楚就好了嘛！

黃暐瀚最後強調，大家都知道陳時中部長很多事情都很辛苦，可是今天這個場景不OK！整個畫面讓人覺得陳時中很不重視這件事情！