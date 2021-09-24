「3＋11」補充報告蘇貞昌道歉 國民黨團不接受佔領議場

行政院長蘇貞昌今天再度赴立法院針對「國籍航空機組員隔離『3＋11』決策過程」進行專案報告。根據送抵立院的書面報告，蘇貞昌表示，「對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉。」不過，朝野協商時國民黨團總召費鴻泰表示不接受這份「3＋11」補充報告，國民黨團並佔領了議場。

根據書面報告，蘇貞昌表示，做為行政院長，要負全國最高行政的責任，「我們確實看到有國人因疫情而受苦、甚至死亡，對於給國人的照顧沒有做到百分之百好，基於對生命的尊重，對於每一條寶貴生命的消逝，我都深感遺憾與抱歉」。

書面報告指出，疫情指揮中心面對疫情隨時變化，即時作出妥適因應與處置，「加強版3＋11」的決策是4月13日向指揮官陳時中面報後拍板，「過程並不會製作會議紀錄，行政部門也不是每場都有做成紀錄，這是行政機關慣常運作的模式，並非沒有會議紀錄就是疏忽草率。」

有關外界質疑指揮中心將機組員檢疫模式改為「3＋11」，是導致華航諾富特群聚案，進而引發本土疫情爆發的原因。根據書面報告的解釋，今年4月17日爆發諾富特飯店群聚感染事件後，相關機組員、飯店員工及其同住家人共1790人進行居家檢疫採檢結果顯示「並無職場或家庭以外的社區接觸者確診」，因此沒有證據顯示機師與諾富特飯店群聚感染事件，與後來發生的社區疫情有關。