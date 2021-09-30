針對大陸今年3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等三個面向實施因應措施，並透過相關部會、農民與農民團體、外銷與加工業者、國外通路及海內外消費者的共同努力與全力支持，穩定國內鳳梨產銷與確保農民收益。對於大陸上月20日又暫停我國釋迦與蓮霧輸入，農委會表示，積極透過擴大大陸以外的出口市場、加強國內行銷及啟動多元加工等作法，穩定蓮霧與釋迦產地價格。

農委會今於行政院會報告「台灣水果外銷現況與未來精進措施」指出，受到新冠肺炎疫情擴大及今年3月起銷中受阻等影響，農委會隨即啟動因應措施，化外銷與拓展市場通路方面，除提高外銷獎勵標準外，並在主要目標市場舉辦台灣農產節活動，加強促銷鳳梨等優質農產品。

確保外銷品質與規定最低收購價格方面，農委會加強派員查核，確保外銷品質與農藥殘留合格，並要求外銷業者收購裸果價格不得低於每公斤21元，以確保農民收益；促進國內行銷與多元加工利用方面，包括透過新設企業團購與電商網購平台增加採購，以及開發多項加工產品，輔導業者收購溯源鳳梨進行多元加工。

農委會表示，在實施各項因應措施後，今年1至8月鳳梨外銷中國大陸以外市場的數量逾2.5萬公噸，較去年同期大幅增加560％，尤其是外銷日本將近1.8萬公噸，較去年同期成長742％。

至於陸方日前又暫停我國蓮霧與釋迦輸入，行政院長蘇貞昌指示農委會，全力推動相關因應措施，提出改善外銷結構又能治本，持續整合資源、媒合外銷及解決外銷環節上的諸多問題，特別是強化外銷冷鏈供應鏈、加強品管及防檢疫，以符合更多國家的市場要求，整體來提升台灣水果的外銷競爭力，持續擴大外銷新興市場，降低仰賴單一市場的風險。

農委會表示，我國水果外銷以往高度仰賴大陸市場，最高占比達84.4％；經推動各項因應措施後，去年水果銷陸比例降至75.9％，今年1至8月更降到41.5％，未來將持續改善外銷產業鏈及強化外銷冷練設施，並透過跨部會合作，持續擴大與深耕外銷新興市場，以降低對大陸市場的依賴。