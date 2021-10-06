警力前往轄內電子遊藝場各營業場所執行防疫宣導，要求業者應遵守實聯制等防疫規定。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警力前往轄內電子遊藝場各營業場所執行防疫宣導，要求業者應遵守實聯制等防疫規定。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方強勢臨檢復業電子遊藝場 守護安心台中城

因應中央流行疫情指揮中心宣布疫情二級警戒延長至10月18日，中市警局第六分局為持續守護台中城及打造民眾安心居住之環境，特利用5日晚間執行取締酒駕及擴大臨檢勤務時；由副分局長劉忠和親自帶隊，針對轄內復業的電子遊藝場等行業加強防疫宣導，避免業者投機心態違反相關規定造成疫情破口。

警方指出，六分局副分局長劉忠和於5日晚上7時30分，先行對執勤員警提示任務重點及應行注意事項後，隨即率領警力前往轄內電子遊藝場各營業場所執行防疫宣導，要求業者除應遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫外，顧客以1機1人遊玩、全程戴口罩、禁止飲食，室內空間2.25平方米／人。

每日2次執行環境及機檯清潔及清毒，顧客把玩離開後，立即機檯(包括按鍵、搖桿)消毒，並間隔至少15分鐘始得提供下一組顧客使用，場所內並應設置清消紀錄，以確實記錄執行情形落實管理，藉以宣示政府執法的決心。

劉忠和表示，5日西屯區復業3家自助式KTV、10家電子遊藝場，警方透過臨檢不斷耳提面命加強宣導防疫觀念，就是要業者要做好防疫措施，亦會針對復業之八大行業等場所，持續規劃臨檢加強巡查，如有發現違規情事，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，請業者不可以身試法。

警方強調，防疫工作期間，第六分局對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，透過勤務作為及柔性防疫宣導，防止居家隔離(檢疫)對象到處趴趴走情事發生，以防杜任何不法情事，確保市民健康及安全。